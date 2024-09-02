Защитник «Вест Хэма» Зума будет выступать за саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума перешел на правах аренды в «Аль-Орубу», сообщает пресс-служба английской команды.
Соглашение 29-летнего футболиста с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до конца нынешнего сезона.
Зума выступал за «Вест Хэм» с 2021 года. В прошлом сезоне француз сыграл в 39 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах и забил 3 гола. Также на его счету 4 желтые карточки.
Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в понедельник, 2 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1
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