Защитник «Вест Хэма» Зума будет выступать за саудовскую «Аль-Орубу» на правах аренды

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума перешел на правах аренды в «Аль-Орубу», сообщает пресс-служба английской команды.

Соглашение 29-летнего футболиста с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до конца нынешнего сезона.

Зума выступал за «Вест Хэм» с 2021 года. В прошлом сезоне француз сыграл в 39 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах и забил 3 гола. Также на его счету 4 желтые карточки.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в понедельник, 2 сентября.