Защитник "Вест Хэма" решил играть за сборную Англии после трех матчей за Ирландию

Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс принял решение выступать за сборную Англии, сообщает Goal. 20-летний футболист играл за юношеские и молодежные сборные Ирландии всех возрастов, а в 2018 году провел три товарищеских матча за первую команду.

- Деклан позвонил мне и решил, что будет играть за Англию. Удачи ему, - сказал главный тренер сборной Ирландии Мик Маккарти.

Деклан Райс родился и вырос в Лондоне, а профессиональную карьеру начал в "Вест Хэме" в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей и забил 1 гол.