Защитник "Вест Хэма" объяснил, почему сменил сборную Ирландии на Англию

Защитник "Вест Хэма" Деклан Райс прокомментировал решение сменить сборную Ирландии на Англию. Сегодня стало известно, что он будет выступать за английскую национальную команду. До этого он защищал цвета всех юношеских и молодежных сборных Ирландии, а в 2018 году провел три товарищеских матча за первую команду.

"Это было очень сложное решение, и, честно говоря, я не ожидал, что вынужден буду принимать это решение на данном этапе карьеры. За последние пару лет многое произошло - я прошел путь от академии "Вест Хэма" до дебюта в премьер-лиге в 18 лет в мае 2017 года и попадания в сборную Ирландии два дня спустя.

Последние недели и месяцы я обсуждал ситуацию с близкими - родителями, семьей, девушкой, друзьями. Я также беседлвал с Мартином О'Нилом, Миком Маккарти и Гаретом Саутгейтом. Мне очень приятно, что я получил поддержку в этом решении.

Как и многие люди по всему миру, я отношу себя к смешанной национальности. Я горжусь, что я англичанин, родившийся и выросший в Лондоне. Но я также горжусь ирландским происхождением семьи.

Свое решение я принял от чистого сердца и исходя из веры в то, что будет лучше всего для моего будущего. Я понимаю, что многие ирландские болельщики будут разочарованы этим решение. Но надеюсь, люди поймут меня.

Хочу поблагодарить Мика Маккарти, Мартина О'Нила и весь тренерский персонал сборной Ирландии за поддержку и понимание, а также за то, что они сыграли роль в моем прогрессе.

Хочу, чтобы все поняли, что моя смена сборной не дает мне автоматического места в сборной Англии. Но, из уважения к Ирландии, я решил, что правильно будет огласить решение заранее и положить конец спекуляциям", - написал Райс в Твиттере.