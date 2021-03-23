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Защитник «Вест Бромвича» Гиббс летом станет игроком «Интер Майами»

22:08
Киран Гиббс. Фото ФК «Вест Бромвич».
Киран Гиббс. Фото ФК «Вест Бромвич».
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Бывший защитник «Арсенала» Киран Гиббс, который в настоящее время выступает за «Вест Бромвич», продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами», сообщает официальный сайт английской команды.

Защитник, в активе которого 10 матчей за сборную Англии, перейдет в клуб, одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм, летом на правах свободного агента, когда срок его контракта с «дроздами» истечет.

Гиббс выступал за «Арсенал» с 2007 по 2017 год, после чего перешел в «Вест Бромвич». За «Альбион» 31-летний защитник провел на данный момент 100 матчей, забив пять голов.

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