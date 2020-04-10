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Защитник «Уотфорда»: «Считаю, что надо отменить сезон в Англии, но признать «Ливерпуль» чемпионом»

10:19
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Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас считает, что чемпионат Англии-2019/20 необходимо отменить, но при этом отдать титул чемпиона «Ливерпулю».

— Лично я думаю, что сезон необходимо отменить, по-моему, это очевидно, — цитирует Daily Mail Холебаса. — Несмотря на это, я бы отдал титул чемпиона «Ливерпулю». Думаю, мерсисайдцы заслужили трофей, они показывали невероятный футбол в этом сезоне. Это точно команда номер один в Англии на данный момент. Не вижу смысла без конца переносить даты.

Сезон в Англии, как и во многих других странах мира, прерван из-за пандемии коронавируса. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с отрывом в 25 очков от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити».

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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