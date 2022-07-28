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Сегодня, 20:00

Защитник «Уотфорда» Фемения перешел в «Вильярреал»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Кико Фемения.
Фото ФК Вильярреал

Защитник «Уотфорда» Кико Фемения перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанской команды.

Соглашение испанского футболиста с «Вильярреалом» рассчитано на 3 сезона. 29 июля пройдет официальная презентация Фемении в качестве нового игрока испанского клуба.

31-летний защитник перешел в «Уотфорд» в июле 2017 года из «Алавеса». В прошедшем сезоне Фемения провел за анлийский клуб 28 матчей и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://villarrealcf.es/en/news/item/34981-kiko-femenia-is-a-yellow
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Уотфорд
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