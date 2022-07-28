Защитник «Уотфорда» Фемения перешел в «Вильярреал»

Защитник «Уотфорда» Кико Фемения перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанской команды.

Соглашение испанского футболиста с «Вильярреалом» рассчитано на 3 сезона. 29 июля пройдет официальная презентация Фемении в качестве нового игрока испанского клуба.

31-летний защитник перешел в «Уотфорд» в июле 2017 года из «Алавеса». В прошедшем сезоне Фемения провел за анлийский клуб 28 матчей и отдал 5 результативных передач.