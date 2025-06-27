Защитник Туанзебе перейдет в «Бернли»

«Бернли» подпишет контракт с защитником Акселем Туанзебе. Он перейдет в клуб в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «Ипсвичем», сообщает Burnleyexpress.

По данным источника, контракт будет подписан сроком на один сезон.

В сезоне-2024/25 27-летний футболист из ДР Конго в 23 матчах отметился результативной передачей. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

«Ипсвич» по итогам сезона-2024/25 покинул АПЛ, а «Бернли» занял второе место в чемпионшипе и вышел в высший дивизион.