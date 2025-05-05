Футбол
5 мая, 12:18

Александр-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля»

Руслан Минаев
Трент Александр-Арнолд.
Фото Reuters

Защитник Трент Александр-Арнолд объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2024/25. Контракт 26-летнего британца с клубом истекает 30 июня 2025 года.

«Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. «Ливерпуль» был клубом всей моей жизни, моим миром в течение 20 лет. Та любовь и поддержка, которую я ощущал еще с академии останутся со мной навсегда. Я навсегда буду перед вами в долгу», — сказал защитник на видео, опубликованном в соцсети.

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и был в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее журналист Дэвид Орнштейн заявил, что на этой неделе футболист подпишет договор с «Реалом».

Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
  • serkonol

    владелец шпор очень нагадил кейну, футболист был продан и сейчас играет не в самой сильной лиге. какие истинные причины, что трент так поступил?

    06.05.2025

  • serkonol

    тотти агент трента?

    06.05.2025

  • serkonol

    вчера было инфо, что ливерпуль предлагал сделать трента самым высокооплачиваемым защитником апл. и вроде сам футболист написал, что дело не в деньгах.

    06.05.2025

  • Sama_Dobrota

    денежек хочется. вон 20 лямов дают

    05.05.2025

  • Rutozid

    "Одаренные" живут в Ливерпуле и уже высказались.

    05.05.2025

  • Gordon

    Со стороны это так и выглядит, но мы всего не знаем и не можем знать. Может ему предлагали на десятикратно улучшенных условиях, а он отказывался.

    05.05.2025

  • Gordon

    Если бы подписал контракт, потом попросил бы, чтобы продали после сезона - было бы очень жаль, но вопросов нет. А так - очень жирное пятно после блестящей жизни в клубе.

    05.05.2025

  • Gordon

    У Тотти спроси.

    05.05.2025

  • serkonol

    лучше подождать коммент самого трента.

    05.05.2025

  • serkonol

    есть футболисты, которые отказывали этим клубам. вероятно, хочет играть вместе с беллингемом. но лучше подождать коммент самого трента.

    05.05.2025

  • serkonol

    в ливерпуле не идиоты. почему трент не продлил?

    05.05.2025

  • Секир-башка

    Когда тебя зовут в Реал или Барсу, какая тут может быть причина?

    05.05.2025

  • serkonol

    ждём офиц инфо от реала и коммент трента о причине.

    05.05.2025

  • Секир-башка

    Да нам уже давно известно.

    05.05.2025

  • Berkut-7

    НУ памятник ему вряд ли бы поставили, так что он как-нибудь переживёт .

    05.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Вс? так, но мог стать легендой Ливерпуля, а так станет кем-то типа МакМанамана и Оуэна, которые тоже ушли в Реал. О них помнят, как о хороших игроках, не более. А вот Джеррард, Каррагер-это легенды. Бобби Фирмино будут вспоминать тепло, Салах уже легенда, не продался шейхам. А ТАА, ну что-ж, расставание по его желанию, как и в случае с Садио Мане. Но его уход из Ливера оставляет неприятный осадок. Извините, если что. Liverpool, YNWA!

    05.05.2025

  • Berkut-7

    У футболистов и болельщиков отношение к клубам отличается, дял болельщика клуб это его любовь , а дял футболиста это прежде всего работодатель , поэтому сменить любовь сложнее , а работодателя уже не так сложно.

    05.05.2025

  • Berkut-7

    Ливерпуль сам виноват что беслпатно потерял игрока, сами тянули до последнего , контракт надо продлевать начинать за 2 года до его окончания , тем более по своим ключевым игрокам, да финансово это не совсем выгодно , каждые 2-3 года переподписывать на улучшенных условиях, зато надёжно либо игрок остаётся в клубе , либо его продать можно выгодно....а так ни игрока ни денег за него, в итоге пытаясь сэкономить 20 миллионов , потеряли потенциально 80 миллионов .

    05.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Очень жаль. Но решение уйти из Ливерпуля-непонятное. Не факт, что где-то там в Реале или ещё где получится. Тем не менее, жаль что ТАА уходит. Спасибо за игру. P. S.Особо буду помнить хитрый розыгрыш углового в матче с Барсой, когда с твоей подачи Дивок Ориги забил победный гол. Удачи в новой команде ТАА, но болельщики Ливерпуля не все тебя поймут. Жизнь продолжается. Liverpool, YNWA!

    05.05.2025

  • Бергкамп 10

    Реал тебя ждёт

    05.05.2025

  • ValeraK

    Ждем в Балтике!

    05.05.2025

  • СереХа

    Очень ждём

    05.05.2025

  • Вован Вованыч

    А мог бы стать легендой Ливерпуля.

    05.05.2025

