Александр-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля»

Защитник Трент Александр-Арнолд объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона-2024/25. Контракт 26-летнего британца с клубом истекает 30 июня 2025 года.

«Это самое сложное решение, которое я когда-либо принимал. «Ливерпуль» был клубом всей моей жизни, моим миром в течение 20 лет. Та любовь и поддержка, которую я ощущал еще с академии останутся со мной навсегда. Я навсегда буду перед вами в долгу», — сказал защитник на видео, опубликованном в соцсети.

Александр-Арнолд является воспитанником мерсисайдцев и был в системе клуба с 2004 года. За «Ливерпуль» он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги (дважды), а также выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее журналист Дэвид Орнштейн заявил, что на этой неделе футболист подпишет договор с «Реалом».