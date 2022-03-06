Защитник «Тоттенхэма» Родон намерен покинуть команду

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон намерен уйти из команды, сообщает Football Insider.

24-летний валлиец недоволен отсутствием игровой практики и хочет найти новый клуб в летнее трансферное окно. Сообщается, что им интересуются «Брайтон» и «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Родон принял участие в 8 матчах «Тоттенхэма» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.