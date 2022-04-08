Защитник «Тоттенхэма» Эверсон рассказал об интересе со стороны «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял прокомментировал информацию об интересе со стороны «Атлетико».

«Да, мне известно, что «Атлетико» интересуется мной. Но сейчас я переживаю хороший момент в «Тоттенхэме». Не знаю, что произойдет в будущем. Мне нравится, что другие клубы следят за моей игрой», — приводит слова Рояла Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает возможность летнего приобретения 22-летнего защитника. Контракт футболиста с английским клубом действует до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Роял сыграл 36 матчей во всех турнирах за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал одну голевую передачу.