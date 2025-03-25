Спенс: «Тоттенхэм» — большой клуб, нам нужно начать завоевывать трофеи»

Защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс заявил, что для такого большого клуба, как «Хотспур», важно выигрывать трофеи.

«Мы хотим выиграть Лигу Европы. «Тоттенхэм» — большой клуб, нам нужно начать завоевывать трофеи. Победа в Лиге Европы может стать первым шагом в этом направлении. И, конечно, нам нужно подняться в таблице АПЛ. Мы недовольны тем, где находимся. Мы хотим занять хорошую позицию», — сказал Спенс в подкасте Рио Фердинанда.

В четвертьфинале Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграет против «Айнтрахта». Первый матч между командами пройдет 10 апреля, ответный — 17 апреля.

В чемпионате Англии «шпоры» занимают 14-е место, набрав 34 очка за 29 туров.