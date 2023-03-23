Защитник «Тоттенхэма» Дэвис может пропустить около месяца из-за травмы

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис может пропустить около месяца из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж.

29-летний валлиец получил повреждение 18 марта в первом тайме матча 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:3).

В сезоне-2022/23 Дэвис забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 34 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.