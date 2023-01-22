Защитник «Специи» Кивиор подпишет с «Арсеналом» контракт на 5 лет, сумма трансфера — 25 миллионов евро

Защитник «Специи» Якуб Кивиор подпишет с «Арсеналом» 5-летний контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сегодня, 22 января, польский футболист будет представлен в качестве игрока «канониров».

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Кивиор поучаствовал в 19 матчах за «Специю». На чемпионате мира-2022 он провел четыре игры в составе сборной Польши.