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Защитник «Севильи» Карлос может перейти в «Тоттенхем»

15:12

«Тоттенхем» заинтересован в трансфере Диегу Карлоса. Лондонцы хотят подписать защитника «Севильи» этим летом, сообщает The Telegraph. Также в трансфере 27-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Бавария».

Карлос перешел в «Севилью» из «Нанта» прошлым летом за 13,6 миллионов фунтов. Сейчас, по данным Transfermarkt, защитник может обойтись лондонцам в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел 40 игр во всех турнирах. На его счету два гола.

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