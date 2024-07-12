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Защитник Серхио Гомес перешел из «Манчестер Сити» в «Реал Сосьедад»

Виктория Кравченко
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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес перешел в «Реал Сосьедад», сообщает пресс-служба испанцев. Контракт рассчитан до лета 2030 года.

В СМИ пишут, что клуб заплатил за 23-летнего игрока 10 миллионов евро. Сообщалось, что «Манчестер Сити» будет иметь право обратного выкупа, а также получит 15 процентов в случае трансфера Гомеса в другой клуб.

Защитник перешел в «Манчестер Сити» из «Андерлехта» летом 2022 года за 15 миллионов евро. Всего испанец провел за «горожан» 38 матчей и сделал 2 голевые передачи.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал Сосьедад
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