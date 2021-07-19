Защитник сборной Шотландии Хэнли продлил контракт с «Норвичем»

Защитник Грант Хэнли подписал новый контракт с «Норвичем». Теперь соглашение с 29-летним шотландцем действует до 2025 года, сообщает сайт клуба.

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The skipper has signed a new four-year contract extension at Norwich City! — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 19, 2021

Хэнли выступает за «Норвич» с 2017 года, когда перешел в стан «канареек» из «Ньюкасла». В прошлом сезоне он вместе с «Норвичем» завоевал право выступать в АПЛ.

В составе сборной Шотландии Хэнли провел 36 матчей, в том числе 3 — на Евро-2020.