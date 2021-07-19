Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Защитник сборной Шотландии Хэнли продлил контракт с «Норвичем»

19:08
Теги:

Защитник Грант Хэнли подписал новый контракт с «Норвичем». Теперь соглашение с 29-летним шотландцем действует до 2025 года, сообщает сайт клуба.

Хэнли выступает за «Норвич» с 2017 года, когда перешел в стан «канареек» из «Ньюкасла». В прошлом сезоне он вместе с «Норвичем» завоевал право выступать в АПЛ.

В составе сборной Шотландии Хэнли провел 36 матчей, в том числе 3 — на Евро-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова
Волейбол — самый успешный игровой вид спорта России. В Лондоне было золото, чего ждать в Токио?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд