Сегодня, 14:26

Рис Джеймс пропустит матчи сборной Англии в октябре, его заменит О'Райлли

Руслан Минаев

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит товарищеские матчи национальной команды в октябре.

Его заменит игрок «Манчестер Сити» Нико О'Райлли. Джеймс получил травму в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

9 октября Англия сыграет товарищеский матч с Уэльсом. 14 октября сборная встретится с Латвией в квалификации чемпионата мира-2026.

Сборная Англии по футболу
