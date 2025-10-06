Рис Джеймс пропустит матчи сборной Англии в октябре, его заменит О'Райлли

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит товарищеские матчи национальной команды в октябре.

Его заменит игрок «Манчестер Сити» Нико О'Райлли. Джеймс получил травму в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).

9 октября Англия сыграет товарищеский матч с Уэльсом. 14 октября сборная встретится с Латвией в квалификации чемпионата мира-2026.