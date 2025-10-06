Рис Джеймс пропустит матчи сборной Англии в октябре, его заменит О'Райлли
Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс пропустит товарищеские матчи национальной команды в октябре.
Его заменит игрок «Манчестер Сити» Нико О'Райлли. Джеймс получил травму в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:1).
9 октября Англия сыграет товарищеский матч с Уэльсом. 14 октября сборная встретится с Латвией в квалификации чемпионата мира-2026.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|14:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|18.10
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|18.10
|17:00
|
Бернли – Лидс
|- : -
|18.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|- : -
|18.10
|17:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|18.10
|17:00
|
Сандерленд – Вулверхэмптон
|- : -
|18.10
|19:30
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|19.10
|16:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|18:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.10
|22:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1
