Защитник «МЮ» Шоу из-за травмы пропустит минимум три тура АПЛ

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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу получил травму икроножной мышцы во время предсезонной подготовки, сообщает пресс-служба команды.

Футболист пропустит около трех стартовых матчей АПЛ — с «Фулхэмом», «Брайтоном» и «Ливерпулем».

Шоу должен восстановиться к концу первого перерыва на игры сборных.

Сезон АПЛ «МЮ» начнет матчем с «Фулхэмом» 16 августа.