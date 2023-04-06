Защитник «МЮ» Мартинес: «Теперь наша каждая игра — это финал»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес после победы над «Брентфордом» (1:0) в перенесенном матче 25-го тура АПЛ высказался о концовке сезона.

«Мы должны играть с большей страстью, мы должны играть с большей энергией. Теперь наша каждая игра — это финал. Игра с «Брентфордом» стала большой победой. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Нам не нужно думать о других соперниках. Это зависит только от нас», — цитирует Мартинеса Mirror.

После победы над «Брентфордом» «Манчестер Юнайтед» с 53 очками занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре манкунианцы на своем поле принимают «Эвертон». Игра пройдет 8 апреля. Начало встречи — в 14.30 (мск).