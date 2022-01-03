Защитник «МЮ» Фил Джоунс может сыграть в матче АПЛ впервые с января 2020 года
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» огласили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 (мск).
Отметим, защитник манкунианцев Фил Джоунс может выйти на поле на встречу АПЛ впервые с января 2020 года. Долгое время футболист восстанавливался от травмы колена.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Джоунс, Варан, Ван-Биссака, Матич, Мактоминей, Санчо, Гринвуд, Роналду, Кавани.
Запасные: Хендерсон, Дало, Теллес, Фернандеш, Лингард, Фред, ван де Бек, Эланга, Рашфорд.
«Вулверхэмптон»: де Са, Коуди, Килман, Марсал, Семеду, Сес, Моутинью, Невеш, Каштелу, Тринкан, Хименес.
Запасные: Радди, Айт Нури, Буэно, Дендонкер, Хувер, Жордау, Кандл, Силва, Траоре.
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