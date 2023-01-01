Защитник «Монако» Бадиашиле подпишет контракт с «Челси» до 2029 года

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле перейдет в «Челси», пишет журналист Фабрицио Романо.

В понедельник, 2 января, 21-летний француз должен пройти медосбледование, после чего о сделке будет объявлено официально. Защитник подпишет контракт с лондонским клубом до 2029 года.

Сумма сделки оценивается в 38 миллионов евро без учета бонусов.

В нынешнем сезоне французской лиги 1 защитник провел 11 матчей, в которых забил 2 гола.