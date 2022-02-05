Защитник «Мидлсбро» Фрай: «Какой же Роналду красивый в жизни, вау!»

Защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:1, 8:7 по пенальти) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Увидеть Роналду и всех звезд «Манчестер Юнайтед» — просто безумие, — приводит слова Фрая BBC. — Сыграть против них и победить — фантастика«.

Также защитник рассказал о встрече с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я ничего не говорил Криштиану. Но я отметил, какой же Роналду красивый в жизни, вау!« — сказал он.

Напомним, что 36-летний португалец не забил пенальти во встрече с «Мидлсбро». В результате поражения «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии.