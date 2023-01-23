Защитник Мартинес огорчен поражением «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал поражение команды в матче против «Арсенала» (2:3).

«МЮ» настраивался на победу, но не получилось. Конечно, мы огорчены таким результатом. Однако у нас сильная духом команда, поэтому мы будем сражаться и двигаться дальше. Извлечем урок из этой неудачи и продолжим свой путь", — передает слова аргентинского футболиста пресс-служба клуба.

После 19 матчей «Арсенал» набрал 50 очков и занимает первое место в таблице. «Красные дьяволы» набрали 39 баллов и располагаются на четвертом месте.