Варан — о дисквалификации Каземиро: «Он очень важен для «МЮ», это очень разочаровывает»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о четырехматчевой дисквалификации полузащитника Каземиро.

«Он игрок, который очень важен для нас, — цитирует Goal Варана. — Он вносит баланс в команду и в состав. Но у нас есть хорошие игроки на каждой позиции на поле, и мы готовы к следующим играм. Думаю, он был очень разочарован, потому что никто не хочет уходить с поля до конца, но, как я уже сказал, это часть футбола. Конечно, это очень разочаровывает, но мы должны сосредоточиться на следующих играх».

Каземиро получил прямую красную карточку в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0). 31-летний бразилец дисквалифицирован на четыре игры, поскольку прямая красная карточка стала дня него второй в сезоне.

Хавбек пропустит игру Кубка Англии против «Фулхэма» и матчи против «Ньюкасла», «Брентфорда» и «Эвертона» в чемпионате Англии.