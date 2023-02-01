Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе перешел в «Сток Сити» на правах аренды

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе перешел в «Сток Сити» на правах аренды до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний защитник и выпускник академии провел 37 матчей за основную команду «МЮ» и не отметился результативными действиями.

Также Туанзебе надевал капитанскую повязку в матче Кубка Англии против своего родного клуба «Рочдейл» и совершил редкий подвиг, возглавив «Юнайтед» в каждой из возрастных категорий.