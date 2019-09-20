Защитник «Манчестер Юнайтед» Тейлор вернулся к тренировкам после лечения рака

Защитник «Манчестер Юнайтед» Макс Тейлор вернулся к тренировкам после долгого перерыва. 19-летнему футболисту был диагностирован рак в феврале нынешнего года, после чего долгое время он проходил курс лечения.

— Я чувствую невероятное счастье от возвращения на поле, — приводит Talk Sport слова Тейлора. — Я так рад видеть моих друзей! Если бы не поддержка семьи, товарищей по команде, врачей и медсестер, я бы не вернулся в футбол. Теперь я планирую упорно работать в спортзале и на поле, чтобы прорваться в основу «МЮ».

Тейлор тренируется с молодежной командой. За главную он еще не дебютировал.