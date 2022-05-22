Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес может вернуться в «Порту»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может вернуться в «Порту», сообщает Correio da Manha.

По данным источника, 29-летний бразилец не входит в планы нового главного тренера английского клуба Эрика тен Хага.

В сезоне-2021/22 Теллес забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Теллес выступал за «Порту» с июля 2016 года по октябрь 2020 года.