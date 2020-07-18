Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу не сыграет в полуфинале Кубка Англии против «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник команды Люк Шоу не сможет помочь команде в полуфинальном матче Кубка Англии против «Челси».

— Люк не сможет сыграть с «Челси», — цитирует пресс-служба «красных дьяволов» Сульшера. — Он не успеет восстановиться к матчу. Надеюсь, что Брендон Уильямс будет в порядке. Он будет тренироваться с командой, несмотря на повреждение глаза. Надеюсь, он сможет нормально видеть мяч. Нельзя сказать, что календарь жесток по отношению к нам, я рад, что матч состоится. Когда есть шанс побороться за выход в финал, нужно отдать все силы ради этого.

Матч 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится в воскресенье, 19 июля. Начало — в 20.00 по московскому времени.