Варан: «Все мы следим за ситуацией с Роналду»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал ситуацию с нападающим «МЮ» Криштиану Роналду, который на днях дал скандальное интервью.

«Конечно, ситуация с Роналду влияет на нас. Мы все следим за тем, что происходит», — цитирует Варана Manchester Evening News.

Сейчас защитник находится в расположении сборной Франции и готовится к старту ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что Варан и Роналду ранее также вместе выступали за мадридский «Реал».