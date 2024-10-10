Защитник «Манчестер Юнайтед» Мазрауи пропустит около двух месяцев из-за сердечной аритмии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи выбыл на два месяца, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний голландец пропустит два месяца из-за диагноза сердечной аритмии.

Мазрауи перешел в «МЮ» летом 2024 года из «Баварии». В текущем сезоне защитник провел 10 матчей и отметился результативной передачей.