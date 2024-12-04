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Сегодня, 16:21

Защитник «Манчестер Юнайтед» Мазрауи отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем с «Эвертоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Нуссаир Мазрауи отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) перед матчем против «Эвертона» (4:0) в 13-м туре АПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По информации источника, 27-летний футболист сообщил об отказе от участия в акции из-за религиозных убеждений. Партнеры Мазрауи по команде поддержали защитника и также не стали надевать специальную экипировку в цветах радужного флага.

Мазрауи перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии» в августе этого года. Марокканец провел за манкунианцев 20 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Нуссаир Мазрауи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
16
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
17
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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