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Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл из строя на длительный срок из-за обострения травмы стопы, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский футболист получил повреждение в матче против «Арсенала» (1:3), который состоялся 3 сентября. После этого Мартинес сыграл в следующих двух встречах команды с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4).

«Бало принято решение, что ему необходим период восстановления и реабилитации. В настоящее время проводится обследование для определения дальнейших действий. Серхио Регулон также не примет участия в субботнем матче против «Кристал Пэлас», получив небольшое повреждение», — говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Обвиняемый в насилии Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 - : -
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

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 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

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 4
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Алексис Макаллистер

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Ливерпуль

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Манчестер Сити

 6 1 2
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