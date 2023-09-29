Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок из-за травмы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес выбыл из строя на длительный срок из-за обострения травмы стопы, сообщает пресс-служба клуба.

Аргентинский футболист получил повреждение в матче против «Арсенала» (1:3), который состоялся 3 сентября. После этого Мартинес сыграл в следующих двух встречах команды с «Брайтоном» (1:3) и «Баварией» (3:4).

«Бало принято решение, что ему необходим период восстановления и реабилитации. В настоящее время проводится обследование для определения дальнейших действий. Серхио Регулон также не примет участия в субботнем матче против «Кристал Пэлас», получив небольшое повреждение», — говорится в заявлении клуба.