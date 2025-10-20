Магуайр — о победе над «Ливерпулем»: «Мы будем использовать это как мотивацию»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в гостевом матче 8-го тура АПЛ.
Магуайр забил победный гол на 87-й минуте.
«Насколько важна эта победа? Это значит для нас все. За последние несколько лет они были сильнее нас, и это не пошло на пользу нашей команде. Мы не дарили нашим болельщикам такого количества дней, как сегодня, так что прошло много времени с тех пор, как мы вышли сюда и набрали три очка.
Это не просто три очка для клуба и для ребят. Я играю на этом стадионе уже семь лет, и было непросто выиграть. Это ради болельщиков, и я надеюсь, что они отлично провели вечер. Мы не будем увлекаться, потому что как команда не можем себе этого позволить, мы будем использовать это как мотивацию», — цитирует 32-летнего англичанина Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» (13 очков после восьми матчей) поднялся на девятое место в таблице чемпионата Англии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -