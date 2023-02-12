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Магуайр — о победе над «Лидсом»: «Нам был необходим реванш»

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал победу над «Лидсом» (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Победа в игре — это самое важное. Я, как капитан команды, ставлю общие цели выше своих. Играю я или нет, я хочу, чтобы команда побеждала и добивалась успеха. Впереди еще много важных игр, но приятно приехать сюда и победить. Это заслуга команды и общего настроя. Мы знаем, насколько важна эта победа для наших болельщиков, поскольку мы не обыграли «Лидс» ранее. Мы были расстроены, и знали, что сегодня был необходим реванш, и мы его получили», — цитирует BBC Магуайра.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», который проводил первый матч после увольнения Джесси Марша с поста главного тренера, остается на грани зоны вылета: 17-е место и 19 очков.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
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 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
3
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
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34 тур
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36 тур
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38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

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И К Ж
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Манчестер Юнайтед

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Вулверхэмптон Уондерерс

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