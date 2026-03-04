Харри Магуайр приговорен к 15 месяцам тюрьмы условно за драку в Греции

Суд Греции приговорил защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайра к 15 месяцам тюремного заключения условно.

Как сообщает Sky Sports, футболист признан виновным по всем трем пунктам обвинения: нанесение неопасных телесных повреждений, сопротивление при аресте и попытка подкупа полицейского.

Инцидент произошел утром 21 августа 2020 года на острове Миконос. По версии обвинения, Магуайр участвовал в ссоре с другими британцами. При вмешательстве полиции трое англичан оказали сопротивление и пытались дать взятку. Все они были задержаны.

Сторона защиты настаивала на провокации со стороны фанатов другого клуба. Адвокат сообщил суду, что двое неизвестных подошли к сестре Магуайра Дейзи и сделали ей инъекцию неизвестного вещества, после чего она потеряла сознание. Футболист вызвал транспорт, чтобы отвезти ее в больницу, но вместо этого их доставили в полицейский участок, где офицер ударил игрока по ногам со словами: «Твоя карьера окончена».

Сам Магуайр на заседании не присутствовал, вину не признает. Ранее он был отпущен из-под стражи прокуратурой Сироса после назначения адвокатов.

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