Магуайр: «Сезон был разочаровывающим для «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг привнесет позитивную энергию»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне манкунианцы заняли шестое место в английской премьер-лиге.

«Сезон был разочаровывающим для «Манчестер Юнайтед» как в индивидуальном плане, так и в коллективном, — приводит слова Магуайра официальный сайт английского клуба. — Футбол — это моя жизнь. Я очень забочусь о «Манчестер Юнайтед». Я заинтересован в том, чтобы побеждать и вывести клуб туда, где он должен находиться, болельщики этого заслуживают«.

Защитник поделился ожиданиями от работы с тренером Эриком тен Хагом.

«Я уверен, что в первый день предсезонной подготовки все будут суетиться, делать все возможное, чтобы произвести впечатление и набрать форму. У нас впереди большой сезон. Мы знаем, что будем совершенствоваться, потому что прошлый сезон был недостаточно хорош. Тен Хаг привнесет позитивную энергию, и игроки проникнутся ею», — сказал он.