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Магуайр: «Сезон был разочаровывающим для «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг привнесет позитивную энергию»

Магуайр поделился ожиданиями от работы с тен Хагом в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подвел итоги сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне манкунианцы заняли шестое место в английской премьер-лиге.

«Сезон был разочаровывающим для «Манчестер Юнайтед» как в индивидуальном плане, так и в коллективном, — приводит слова Магуайра официальный сайт английского клуба. — Футбол — это моя жизнь. Я очень забочусь о «Манчестер Юнайтед». Я заинтересован в том, чтобы побеждать и вывести клуб туда, где он должен находиться, болельщики этого заслуживают«.

Защитник поделился ожиданиями от работы с тренером Эриком тен Хагом.

«Я уверен, что в первый день предсезонной подготовки все будут суетиться, делать все возможное, чтобы произвести впечатление и набрать форму. У нас впереди большой сезон. Мы знаем, что будем совершенствоваться, потому что прошлый сезон был недостаточно хорош. Тен Хаг привнесет позитивную энергию, и игроки проникнутся ею», — сказал он.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» о подписании трехлетнего контракта с 52-летним нидерландцем.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/harry-maguire-speaks-about-erik-ten-hag-while-on-england-duty-may-2022
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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