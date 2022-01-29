Защитник «Манчестер Юнайтед» Джоунс может продолжить карьеру в «Бордо»

«Бордо» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Филом Джоунсом, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский клуб хочет усилить линию защиты и рассматривает 29-летнего англичанина в качестве одного из кандидатов.

3 января Фил Джоунс вышел на поле в официальном матче впервые с января 2020 года. Футболист длительное время восстанавливался от травмы колена.