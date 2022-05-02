Диогу Далот: «Присутствие Роналду в «МЮ» очень полезно для меня и моей карьеры»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот поделился мнением о форварде команды Криштиану Роналду.

«Я уверен, что говорю не только за себя, но Роналду — один из самых положительных моментов этого сезона. Быть рядом с человеком, у которого такая культура работы, профессионализм, менталитет... Это очень полезно для меня и моей карьеры. У меня даже не хватает комплиментов, чтобы описать то, как он работает. А еще Роналду — прекрасный человек», — приводит слова Далота Sky Sports.

Защитник также ответил на вопрос о том, какой Роналду вне поля.

«Очень дружелюбный человек. Когда он чувствует доверие других людей, то отдает им всего себя. С ним все отлично ладят, всем нравится, что он рядом. Это всегда большой плюс, когда в раздевалке есть такой игрок и такой человек», — добавил Далот.

В текущем сезоне 37-летний Роналду забил 23 гола и отдал 3 передачи в 36 матчах за «МЮ».

Далот провел за команду в сезоне-2021/22 27 матчей и не отметился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков в 35 матчах.