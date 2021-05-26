Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи заявил, что готов рассмотреть вариант с уходом из команды
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи заявил, что может покинуть команду в случае, если будет получать недостаточно игровой практики.
«Конкуренция всегда хороша для развития. Просто я хочу остаться в том случае, если буду получать возможность играть. Я не хочу выходить на поле в одном матче, а потом сидеть на лавке пять игр подряд. Если так будет продолжаться, то я буду искать другое решение проблемы. Новый контракт — это хорошо, но если я не буду играть, то я буду слушать предложения других клубов», — приводит The Times слова Байи.
В сезоне-2020/21 Байи провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед», на счету 27-летнего ивуарийца 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/eric-bailly-i-signed-a-new-contract-but-if-i-m-not-starting-i-will-look-for-another-solution-zcv5ddwpl
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