Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи заявил, что готов рассмотреть вариант с уходом из команды

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи заявил, что может покинуть команду в случае, если будет получать недостаточно игровой практики.

«Конкуренция всегда хороша для развития. Просто я хочу остаться в том случае, если буду получать возможность играть. Я не хочу выходить на поле в одном матче, а потом сидеть на лавке пять игр подряд. Если так будет продолжаться, то я буду искать другое решение проблемы. Новый контракт — это хорошо, но если я не буду играть, то я буду слушать предложения других клубов», — приводит The Times слова Байи.

В сезоне-2020/21 Байи провел 20 матчей за «Манчестер Юнайтед», на счету 27-летнего ивуарийца 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.