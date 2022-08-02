Защитник «Манчестер Юнайтед» Байи отклонил предложение «Ромы» и хочет перейти в «Севилью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи отказался переходить в «Рому», сообщает The Sun.

По данным источника, 28-летний ивуариец отклонил предложение итальянского клуба. Сообщается, что футболист хочет вернуться в чемпионат Испании и ведет переговоры с «Севильей».

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах «МЮ» и получил 1 желтую карточку. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.