Защитник «Манчестер Сити» Стоунс выбыл на длительный срок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме защитника Джона Стоунса, полученной в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Стоунс травмирован, тяжело. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет... Да, это долгий период отсутствия, как у Ману Аканджи», — приводит ESPN слова Гвардиолы.

30-летний англичанин в этом сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.