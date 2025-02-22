Защитник «Манчестер Сити» Стоунс выбыл на длительный срок
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме защитника Джона Стоунса, полученной в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).
«Стоунс травмирован, тяжело. В ближайшие дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет... Да, это долгий период отсутствия, как у Ману Аканджи», — приводит ESPN слова Гвардиолы.
30-летний англичанин в этом сезоне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.
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|Астон Вилла
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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9
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|0
|0
|0
|0
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|0
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10
|Челси
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
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12
|Ньюкасл
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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|24.08
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|Фулхэм – Челси
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