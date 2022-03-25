Рубен Диаш близок к возвращению в строй после травмы

Рубен Диаш может сыграть за «Манчестер Сити» после перерыва на матчи сборных

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш близок к восстановлению после травмы подколенного сухожилия, сообщает Manchester Evening News. По информации источника, 24-летний португальский защитник может вернуться в строй после перерыва на матчи национальных сборных.

Сообщается, что «Манчестер Сити» проявляет осторожность и не спешит с возвращением игрока.

Диаш получил травму в начале марта. В сезоне-2021/22 защитник «Манчестер Сити» провел 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.