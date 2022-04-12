Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш вернулся к тренировкам спустя полтора месяца после травмы

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш вернулся к тренировкам спустя полтора месяца после травмы.

24-летний португалец восстанавливался от травмы подколенного сухожилия, которую получил в матче пятого раунда Кубка Англии против «Питерборо» (2:0), который состоялся 1 марта.

В сезоне-2021/22 Диаш забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «Манчестер Сити».

Завтра, 13 апреля, «горожане» проведут ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Встреча начнется в 22.00 (мск). В первом матче «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 1:0.