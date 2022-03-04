Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустит до 6 недель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что защитник Рубен Диаг пропустит до 6 недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Goal.

24-летний футболист стал игроком «горожан» в сентябре 2020 года. Клубу пришлось заплатить «Бенфике» 68 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел 25 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи. Контракт Диаша с «Манчестер Сити» действует до 2027 года.