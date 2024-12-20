Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пропустил до четырех недель из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш из-за мышечной травмы выбыл на срок до четырех недель, сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Рубен выбыл на три-четыре недели. Это была мышечная травма, после 75 минут игры с «Манчестер Юнайтед» он почувствовал что-то неладное. Он настолько силен, что оставался на поле, но получил повреждение», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне 27-летний португалец провел 19 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.