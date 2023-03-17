Уокер не будет привлечен к уголовной ответственности за инцидент в баре

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер избежит уголовной ответственности за инцидент в баре, сообщает Sky Sports.

По данным источника, полиция Чешира подтвердила, что футболисту было отдано внесудебное распоряжение, что исключает обвинение по уголовной статье. Отмечается, что дело в отношении игрока закрыто.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Уокер в пьяном состоянии посетил бар, где снимал с себя штаны, вызывающе танцевал и приставал к девушкам, у одной из которых он потрогал грудь.