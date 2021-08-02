Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram сообщил, что у него родился ребенок. 24-летний украинский футболист опубликовал фотографию супруги Влады Седан с новорожденным.

«Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь. 01.08.2021», — написал Зинченко.

Зинченко женился на Седан в августе 2020 года. В июне 2021-го пара объявила о беременности Влады.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с английским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.