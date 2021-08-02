Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом
10:30
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своем Instagram сообщил, что у него родился ребенок. 24-летний украинский футболист опубликовал фотографию супруги Влады Седан с новорожденным.
«Родная, спасибо тебе. Вы — моя жизнь. 01.08.2021», — написал Зинченко.
Зинченко женился на Седан в августе 2020 года. В июне 2021-го пара объявила о беременности Влады.
Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с английским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
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