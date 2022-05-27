Зинченко может перейти в «Арсенал». Артета хочет использовать его в полузащите

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Арсенал», сообщает Daily Mail.

По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер канониров Микель Артета. Этим переходом испанский специалист хочет усилить зону полузащиты.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к левому защитнику «Брайтона» Марку Кукурелье.

В текущем сезоне Зинченко провел за «горожан» 28 матчей во всех турнирах и отдал 5 результативных передачи.

Контракт 25-летнего украинца с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.