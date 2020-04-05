Защитник «Ман Сити» извинился за вызов проституток во время карантина
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер принес публичные извинения за недостойное поведение. Ранее The Sun сообщил, что футболист вызвал на дом двух проституток. За несколько часов до этого Уокер опубликовал в соцсетях призыв не нарушать карантин на фоне пандемии коронавируса.
— Хочу воспользоваться шансом и принести публичные извинения за мои поступки, которые вылились в публикацию о моей личной жизни в таблоиде, — цитирует Sky Sports Уокера. — Я понимаю, что мой статус профессионального футболиста накладывает на меня обязанности ролевой модели.
Хочу извиниться перед семьей, клубом, болельщиками и обществом за то, что подвел их.
Мои поступки противоположный тому, что я должен делать в самоизоляции. Я хочу лишь повторить свое сообщение: оставайтесь дома, берегите себя.
По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 236 832 человек. Умерших — 67 253, выздоровевших — 255 619. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.