Защитник Льюис не хочет уходить из «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис заявил, что хотел бы продолжить карьеру в нынешнем клубе.

«Что касается меня, то я никогда не представлял себя в другом клубе. Я всегда хотел играть за «Сити», — цитирует 20-летнего англичанина BBC.

Ранее сообщалось, что игроком обороны интересуется «Ноттингем Форест», он был готов предложить за футболиста около 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 в 44 матчах Льюис забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.